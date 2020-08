L'improbabile dimenarsi, per prudenza, data l'età, al rallentatore e in un'improbabile mise, da parte della parlamentare imprenditrice Daniela Santanchè è la perfetta rappresentazione di quanto sia caduta in basso la politica in Italia, da tempo legata agli interessi propagandistici e imprenditoriali di chi la interpreta.

Ieri il Governo ha annunciato nuove misure a contrasto dell'aumento di contagi da coronavirus in Italia.

Da ricordare, per chi ancora non lo avesse capito, che i contagi attuali, in costante crescita anche in Italia come nel resto d'Europa, sono la fotografia di quanto finora avvenuto nel nostro Paese due/tre settimane fa. Pertanto, il numero di nuovi contagiati da Sars-CoV-2 aumenterà costantemente anche nelle prossime due/tre settimane, visto che da allora non c'è stato nessun nuovo provvedimento del Governo.

Governo che, unitamente alle regioni, per evitare di ritrovarsi a dover affrontare quello che abbiamo vissuto nella scorsa primavera, ieri sera è intervenuto vietando il ballo ed imponendo l'uso obbligatorio delle mascherine in casi di assembramento.

Le discoteche in Spagna hanno portato a un nuovo incremento di contagi in Catalogna, dove si sono visti a imporne la chiusura. In Italia stava accadendo la stessa identica cosa, anche a causa del fatto che locali e clienti - ammesso sia possibile, va riconosciuto - non adottavano le misure minime previste per evitare contagi, e cioè mascherine e distanziamento.

Per l'ultimo "spettacolo" di Elettra Lamborghini al Praja di Gallipoli, in provincia di Lecce, una delle discoteche tra le più frequentate della zona, dalle foto circolate in rete si vede che non è stata presa alcuna precauzione. Di distanziamento sociale neanche a parlarne, molti, invece, gli assembramenti con gente accalcata sotto il palco. Il locale era già stato al centro di polemiche per il dj Bob Sinclair, che aveva minimizzato i rischi del mancato rispetto delle misure anti-Covid.

La cosa non era piaciuta nemmeno alla Lamborghini. Infatti, poche ore dopo lo spettacolo e prima di qualsiasi decisione del Governo, aveva annunciato lo stop ai suoi "spettacoli", con questa motivazione:

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti ❤️🙏🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) August 16, 2020

In questo momento i contagiati in Italia sono persone con al massimo 40 anni. Il fatto ancor più grave è che molti sono asintomatici e questo favorirà la diffusione del contagio all'interno dei nuclei familiari, dove spesso ci sono persone con qualche anno in più, magari con patologie per le quali la Covid può risultare fatale.

In pratica, si stanno riproponendo le condizioni che in primavera hanno indotto l'Italia al lockdown. Nelle terapie intensive, fino a qualche settimana fa la media dei letti occupati si aggirava intorno a 40 unità, oggi siamo già a 55. Intervenire il prima possibile su fattori potenziali causa di contagio è non solo logico, ma anche dovuto.

Nonostante ciò, le opposizioni in Italia si sono scagliate contro il Governo.

Della patetica Santanchè abbiamo già detto, queste, invece, sono le dichiarazioni dei leader del sovranismo che, immancabilmente si sono scagliati contro il Governo con le seguenti motivazioni:



Matteo Salvini...



Giorgia Meloni...

Pertanto, è evidente che gli oltre 35mila morti in Italia non sono stati sufficienti per far capire ai sovranisti che la propaganda e gli interessi elettorali non possono prevalere sulla salute pubblica e la vita delle persone... anche di quella dei loro elettori!