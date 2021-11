Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica.La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni.

Il comunicato del Napoli deve aver lasciato di sale il proprio tecnico, Luciano Spalletti, che a questo punto potrà rivedere il in campo il proprio centravanti titolare solo a fine febbraio del prossimo anno.

E dato che i guai non arrivano mai soli, il Napoli dovrà fare a meno anche di un altro dei suoi perni in questa stagione, André-Frank Zambo Anguissa. Al centrocampista camerunese, infatti, degli esami diagnostici hanno evidenziato "una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro".

L'ex Villarreal ha iniziato l'iter per la riabilitazione, ma resta da capire quanto sarà lo stop per l'ex Villarreal che però non potrà certo essere breve. Un'altra defezione importante in casa Napoli, a cui si deve aggiungere quasi certamente, almeno per quanto riguarda il prossimo impegno interno contro la Lazio, anche quella di Matteo Politano, positivo al Covid anche se asintomatico.