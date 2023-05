“Dobbiamo rafforzare i nostri servizi sanitari, anche attraverso il potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie. È importante dedicare particolare attenzione alle malattie non trasmissibili, alla salute mentale e all’innovazione digitale per migliorare l’assistenza sanitaria intercettando i bisogni di tutti in ogni ambito sociale. Oggi qui confermiamo, inoltre, il nostro supporto a un sistema di finanziamento più equo e trasparente che rafforzi il ruolo e l’impegno degli Stati membri”.

Lo ha detto il Ministro della Salute durante l'intervento alla sessione plenaria della 76ma Assemblea Mondiale della Salute, che si è tenuta a Ginevra il 23 maggio 2023, sottolineando “il riconoscimento della centralità dell’OMS nel quadro dell’architettura sanitaria internazionale e del suo ruolo di guida nelle politiche sanitarie globali”.“È necessario compiere ulteriori passi in avanti in termini di equità, trasparenza, inclusione e partecipazione – ha aggiunto – e realizzare la promessa dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile affinché nessuno sia lasciato indietro. Nella convinzione della centralità della salute per la crescita globale e per la prosperità e il benessere di tutta la comunità internazionale, la Presidenza italiana del G7 sarà in continuità con il lavoro di chi ci ha preceduto proseguendo il percorso di sinergia e collaborazione fondato sul principio della Salute per tutti”.

Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea che è iniziata il 21 e si concluderà il 30 maggio 2023, il Ministro Schillaci ha partecipato a diversi incontri tra cui quello con il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus e quello con il Ministro della Salute ucraino, Viktor Liashko, promosso dalla Rappresentanza permanente polacca presso le Nazioni Unite a Ginevra e dedicato all’emergenza sanitaria in Ucraina.





Fonte: cs ministero della Salute