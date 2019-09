Come aprire un'attività in franchising

Un'organizzazione in franchising crea un marchio solido e quindi concede in licenza il marchio a rivenditori indipendenti. Le organizzazioni in franchising forniscono agli affiliati piani già pronti per le operazioni, marketing, finanza e procedure relative alle risorse umane, nonché migliori pratiche e programmi di formazione per tutti i ruoli lavorativi. I punti vendita in franchising ottengono un enorme vantaggio competitivo grazie agli sforzi di marketing nazionali dell'affiliante.

Vediamo i passi che portano all'affiliazione ed apertura di una attività in franchising.

1. Seleziona un'opportunità di franchising da perseguire. C'è una vasta gamma di opportunità di franchising tra cui scegliere, che vanno dai ristoranti alle librerie ai centri benessere ai negozi di personalizzazione di abbigliamento e foto gadget. Scegli un franchising che si adatti bene alle tue preferenze personali ed esperienza professionale per massimizzare la soddisfazione che otterrai dal possesso del negozio.

2. Leggi i requisiti personali per gli affiliati per determinare se sei il candidato ideale per la tua organizzazione prescelta. Tutti i franchising pongono requisiti per i candidati, inclusi requisiti esperienziali, requisiti finanziari e requisiti educativi. Il sito Web in franchising dell'organizzazione che hai scelto probabilmente elenca le qualifiche richieste ai richiedenti in franchising. Se non soddisfi i requisiti, prenditi del tempo per acquisire esperienza e risparmiare denaro o cercare un'altra opportunità di franchising da perseguire.

3. Contattare un rappresentante di franchising e presentare una domanda di franchising. Il tuo contatto nell'organizzazione di franchising può far luce sui dettagli del processo di franchising e dell'accordo. Il contatto ti guiderà attraverso i passaggi specifici richiesti per il franchising, spiegherà le spese principali e nascoste dell'apertura di un negozio e ti aiuterà a scegliere una posizione per il tuo negozio.

4. Seguire le procedure specifiche indicate dal proprio contatto nell'organizzazione di franchising. A seconda dell'azienda, potrebbe essere necessario superare un test di qualifica, sottoporsi a un test di background, presentare informazioni sull'imposta sul reddito o soddisfare una serie di altri requisiti amministrativi.

5. Completare la formazione richiesta dall'affiliante. Un certo numero di franchisor ti fornirà un corso di formazione intensiva su misura per il loro franchising. La formazione del franchisee funge da corso intensivo che copre le operazioni in prima linea, le procedure di gestione del negozio e le responsabilità finanziarie dei proprietari.

6. Seguire i piani di reclutamento, formazione e marketing forniti dall'affiliante. Assumi e forma i tuoi dipendenti, avvia campagne di marketing e pubblicitarie e concentrati sul servizio clienti man mano che la parola si diffonde sul tuo nuovo negozio in franchising.

