Massimo Cerbone, visualizzazioni a valanga su TikTok. I suoi video tra i primi in Italia per numero di visualizzazioni. Il dato (fonte Comscore) è stato appena diffuso dall’Upa (Utenti pubblicità associati) Nella rilevazione, Il profilo tik tok di Massimo Cerbone, creato a luglio 2022, primeggia per numero di visualizzazioni totali (superate 35 milioni) con soli 24 video pubblicati e anche per numero di visualizzazioni per singolo video (con una media di 1,5 milioni per video)

Massimo Cerbone, insieme ad altri due amici e anch'essi creator della nuova piattaforma: Genny Rea e Luca Franzese. hanno rivoluzionato la nuova piattaforma con un nuovo format: Un ironia insolita, definita "geniale" dal deputato della Repubblica italiana Francesco Emilio Borrelli. Molti si chiedono: È una geniale ironia o involontaria comicità? Un dato di fatto è che ogni volta che pubblica un video, questo diviene virale superando il milione di visualizzazioni in poche ore, spesso facendone parlare alle più importanti testate giornalistiche. I video di Cerbone trattano tematiche forti come le problematiche sociali che affliggono la città di Napoli ma tutto raccontato con una "insolita" ironia che spesso porta l'utente in una totale confusione tale da non distinguere la realtà dal verosimile. L'ultimo a cadere in questa trappola è stato l'ex senatore Sandro Ruotolo che, non ha capito l'ironia in un video dove si raccontava di una festa per la scarcerazione di un "finto" detenuto e lo ha pubblicato su tutti i suoi social. L'ex senatore non è stato l'unico, molti quotidiani nazionali come "Il Mattino" "Il Giornale" etc, spesse volte pubblicano i video di Massimo Cerbone dando le notizie per "vere".

CHI È MASSIMO CERBONE?

Massimo Cerbone è nato a Napoli, è del quartiere Secondigliano, ha 44 anni, si occupa di Vigilanza e Sicurezza. Ha partecipato alle due serie tv italiane più seguite al mondo: Mare Fuori, dove figura nella squadra della Polizia di Stato, ha arrestato Carmine Di Salvo, interpretato dall'attore Massimiliano Caiazzo e

GOMORRA 5, nella stagione finale lo vediamo al fianco di 'O Munaciello, interpretato dall'attore Carmine Paternoster. Cerbone e Paternoster sono attualmente impegnati sul set di in un altro film in uscita nella prossima estate: "NATI PREGIUDICATI"

Geniale ironia o involontaria comicità? I fatti dicono che dalla parte di Massimo Cerbone ci sono quasi 40 milioni di visualizzazioni ottenute con poco più di 20 video pubblicati.