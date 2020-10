Il 27 ottobre sono stati più di 81mila i nuovi casi di contagio da Covid registrati negli Stati Uniti con oltre 1.000 morti. Il contagio, adesso, sta imperversando un po' ovunque, e soprattutto nel Midwest, lo zoccolo duro dei supporter di Trump.

E mentre il contagio sta travolgendo quel Paese, il presidente Trump sta concludendo la sua campagna elettorale negando l'esistenza di ciò che sta accadendo, invitando ai suoi comizi migliaia di persone che, senza mascherine e senza distanziamento sociale, inevitabilmente, finiranno per contagiarsi, contribuendo a propagare la diffusione del virus.

Nonostante il contagio aumenti, le vittime aumentino, il mercato azionario cominci a scricchiolare e un focolaio Covid stia interessando lo staff del vicepresidente Mike Pence, per Trump la Covid è una fake news.

Non solo, il presidente in carica adesso attacca anche i governatori (democratici) dei vari Stati che, per tentare di fermare il contagio, hanno iniziato ad imporre misure restrittive ad alcune attività, a partire da bar e ristoranti.

"Grazie alle fake news, si parla solo di Covid, Covid, Covid, Covid", ha detto martedì Trump ai presenti ad un comizio ad Omaha, facendo loro intendere come la malattia sia una barzelletta: del resto lui l'aveva avuta e adesso era lì, senza alcun problema.

Non solo. Per minimizzarne la pericolosità, ha anche detto: "Avete mai notato che non usano la parola morte, ma usano la parola casi? Ad esempio, Barron [il figlio minore di Trump] è un caso. Ha tirato su col naso... stava tirando su col naso. Un fazzoletto era tutto ciò di cui aveva bisogno, stava bene... ma era un caso".



In sostanza Trump, per nascondere il suo fallimento nella gestione dell'emergenza Covid (il numero di morti è oltretutto ben superiore a quello ufficiale), cerca di convincere gli americani che il problema non esiste più, meglio non è mai esistito. Purtroppo, tra quegli americani vi sono anche molti idioti che gli prestano ascolto e alcuni di loro finiranno per crepare, magari dopo aver messo in pericolo la vita di altre persone favorendo la diffusione del contagio.

Non solo, il contagio negato finirà anche per affossare l'economia, che non potrà non subire le conseguenze del diffondersi incontrollato del coronavirus.

Fortunatamente, gli ultimi sondaggi per le presidenziali, indicano una forbice tra Trump e Biden cha va dai 7 ai 12 punti in favore del candidato democratico, anche se va ricordato che il sistema di voto negli Stati Uniti premia il risultato ottenuto dai candidati nei singoli Stati e non il voto popolare.