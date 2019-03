Asseprim Evento Influencer: anche la piccola impresa investe sempre più sull’influencer

Il 26 marzo 2019 a Milano, presso la sede di Confcommercio in Corso Venezia, Asseprim organizza un convegno per guidare ad un approccio strategico in modo da evitare le pratiche fraudolente nella comunicazione con gli influencer.



Secondo i dati dell’Asseprim Focus, l’Osservatorio economico sulle imprese di servizi professionali, 2 aziende su 3 sono ormai stabilmente attive sui social e sempre di più ricorrono al video come mezzo di comunicazione aziendale (+12% in 6 mesi).

Tutta questa attività si riflette naturalmente sui fatturati: oltre un quinto deriva dall’attività sul proprio sito o sui social network, con un incremento del 2,1% negli ultimi 6 mesi.

Questa nuova forma di comunicazione si sta guadagnando sempre di più una voce ben distinta nel budget marketing delle aziende italiane, grandi, piccole e persino start up.

La recente indagine “Influencer Marketing Report 2018” dello IED di Milano, ha evidenziato che ben il 57% di PMI e un 50% di star up hanno investito negli influencer.