Una domenica in birrificio con la birra Pozzo e tanto gusto

Una domenica diversa, tra buon cibo, buona musica e buona birra. Una domenica davvero diversa, passata in miniera. No, tranquilli, non vi mandiamo a lavorare, ma a sollazzare palato e orecchie: una domenica in birrificio.



Domenica in birrificio

È nelle miniere di Montevecchio che il birrificio 4Mori produce con passione le sue Pozzo, ed è nei locali del birrificio che domenica 25 febbraio siete tutti invitati a partecipare a questo evento completo. In collaborazione con il ristorante pizzeria paninoteca Man.Gia., e con il sottofondo musicale dei Soul Kitchen di Cagliari, la birra Pozzo vi aspetta per una domenica in birrificio. Un menu completo e scomponibile a seconda dei vostri gusti, una giornata di musica dal vivo, tanta birra Pozzo: questa è la sua domenica in birrificio. E avete la possibilità di prenotare una visita guidata alla miniera.