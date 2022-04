Risonanze arcane e profonde, segnate da un sentimento tormentato in sintonia col contesto contemporaneo, che alimenta la nostra società, costituiscono lo stile di Masba (al secolo Massimiliano Barresi), giovane artista siciliano, il cui nuovo brano dal titolo “This love” è presentato al grande pubblico.

Esponente della musica urban latina italiana, le sue composizioni utilizzano una metrica ed una tonalità conformata pienamente alla tendenza NextGen. I suoi primi pezzi risalgono al 2012, nei quali è viva l’influenza di T-Pain, cantautore, rapper e produttore discografico statunitense, conosciuto per aver reso l’uso dell’Auto-Tune più popolare nel mondo dell’hip hop.

I suoi testi sono in lingua spagnola ed italiana con un suono variabile tra il reggaeton, la trap e l’hip hop e con Drake e BadBunny suoi artisti ispiratori.

“Sono andato a Manchester per motivi di lavoro nel 2016. Tornato nel 2020, il lockdown è stato per me motivo di scrivere canzoni, tratte dalle vicissitudini con una ragazza. – ha evidenziato Masba –. Il mio intento è di introdurre l’urban latino in Italia per le vibranti emozioni, che sa trasmettere a chi l’ascolta”.

Tra la sua produzione precedente si annovera “Dale de perreo”, realizzato insieme ad Hamon, un ballerino con cui ha sviluppato tre progetti musicali. “This love” riproduce una tormentata meditazione sul tema dell’amore contrastato, un amore vissuto da lui con la partecipazione totale dei sensi e dell’anima, un sentimento che si fa ragione di vita, che lo possiede senza lasciargli un margine di vuoto, una forza che lo sconvolge fino alle radici dell’anima, da lui concepito quasi come un impegno: un’emozione ed un rapporto che percorre tutte le note, dalla passione più sensuale alla dolcezza più tenera, dalla rabbia alla mortificata delusione; ma con un fondamento benefico per la propria autostima, poiché egli trae giovamento per un riscatto personale, come un’energia interiore da esternarsi attraverso la propria composizione musicale.

“Penso che la mia storia sia la storia di tutti, poiché l’amore dà tutto in un attimo e nel medesimo momento toglie tutto. – ha chiosato l’artista filippese – C’è sempre una ripartenza, un motivo per rialzarsi, per tornare a sorridere”.

Il pubblico, cui la canzone si rivolge, appartiene a tutte le età, perché l’amore è un sentimento universale percepito da ogni essere vivente. La positività del messaggio contenuto in “This love” rappresenta un’esortazione ad essere padroni della propria esistenza, veicolata sì ai sentimenti filiali; ma senza trascurare mai la stima verso se stessi, perché dalle traversie si possono trarre vantaggiose lezioni d’esperienza corroboranti la propria personalità.

L’inedito è anche visibile sotto forma di videoclip sul canale Youtube al link https://youtu.be/4riS5dx-TMY ed è disponibile per l’ascolto in tutti i migliori store digitali.