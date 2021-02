Arriva nelle librerie e in tutti gli store online “Come creare e gestire un ufficio stampa”. Dalla Teoria alla Pratica. Strategie, Metodologie, Testimonianze, Strumenti ed Esercizi.

È il nuovo lavoro del giornalista Salvo Longo che dopo aver scritto anni fa l’ebook “La Forza della Comunicazione – Strategie Vincenti” adesso sceglie di trattare in maniera approfondita il tema degli Uffici Stampa.

Il libro di circa 150 pagine è composto da nove capitoli.

L’autore inizia appunto spiegando nella prima parte cos’è l’Ufficio Stampa, quali sono i suoi compiti e le sue funzioni per poi passare passo dopo passo a scrivere come si costruisce un ufficio stampa, dallo sviluppo della rete dei contatti al piano d’azione fino a renderlo operativo. Ogni capitolo si conclude con il paragrafo “Attività pratica ed esercitazioni”.

Lo stesso autore nell’introduzione tiene a precisare che si tratta di una guida più pratica che teorica:

“A cosa servirà questo libro?

Questo libro sugli uffici stampa – che nelle intenzioni non vuole essere un trattato teorico ma un manuale semplice e ricco di informazioni, strategie, tecniche e consigli pratici – è dedicato a chi ambisce a iniziare questo percorso professionale, ma anche a quanti (giornalisti, operatori della comunicazione, addetti stampa) già operano in questo campo e desiderano sempre aggiornarsi, perfezionarsi, correggersi, ottenere nuovi spunti per svolgere al meglio questo lavoro.

L’obiettivo di questa guida è quindi fare comprendere che cos’è effettivamente un ufficio stampa, come crearlo, come gestirlo, quali sono i ferri del mestiere, quali opportunità offre la rete. Un intero capitolo è dedicato alle testimonianze dirette di alcuni professionisti della comunicazione, che eccellono, ognuno nel proprio campo, e sono considerati punti di riferimento nel firmamento degli uffici stampa. La parte finale del libro comprende leggi, direttive e la carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa. Una guida completa, insomma, che nel nuovo contesto comunicativo funge da bussola per orientarsi in un mestiere che cambia e si evolve rapidamente lanciando sempre nuove sfide difficili ma entusiasmanti”.

Nella seconda parte di “Come creare e gestire un ufficio stampa”, Salvo Longo affronta il tema appunto della gestione dell’ufficio stampa parlando degli strumenti principali che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati, dal comunicato stampa alla rassegna stampa passando per l’organizzazione di eventi.

Segue un capitolo dedicato alle opportunità che offre la rete e ai vantaggi di un ufficio stampa online.

L’ottavo capitolo raccoglie le testimonianze di grandi professionisti della Comunicazione, dalla pubblica amministrazione all’università, dalla musica allo sport, dall’impresa alle fake news.

Il libro si conclude con leggi, direttive e carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa.

Brillante la prefazione del libro scritta dal giornalista de “La Stampa”, Fabio Albanese.

Un manuale che si presenta come uno strumento prezioso per tutti coloro che già operano negli uffici stampa ma anche per chi vuole intraprendere questo percorso con professionalità e successo.