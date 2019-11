Lunedì 18 novembre ore 18.30, Cri + Sara Fou si esibiranno in trio presso la libreria NOI, via delle Leghe 18. Gli artisti aderiscono all'iniziativa benefica in favore di Mediterranea Saving Humans organizzata da Scratch! battipenna d'artista, in occasione della Milano Music Week 2019.

A quasi un anno esatto dall’uscita del singolo “NON POSSIAMO PIU’ ASPETTARE” (Sciopero Records/Self), e successivamente ad una lunga e proficua tournée promozionale del primo LP “NON SIAMO MAI STATI”, il duo si ripresenta sulla scena con un sound nuovo ed interessante.

Attualmente in radio “IL SOLE E POI LA PIOGGIA” (PMS Studio / Playtune Records) il nuovo singolo, che vede il featuring de Il Cane. La canzone anticipa l’uscita dell’EP dal titolo “L’ALTRUI”.

“IL SOLE E POI LA PIOGGIA” è un brano scritto da Il Cane, pubblicato nel 2012 nell’album “Risparmio Energetico” e riarrangiato da Cri+Sara Fou.

“L’idea del brano nasce dalla mia amicizia e stima che ho con Matteo “Il Cane” Dainese” – commenta Cri – “Ci siamo conosciuti l’anno che uscì “Risparmio Energetico” che contiene la canzone in questione, che dal primo ascolto mi è sempre piaciuta, quindi ho deciso di provare a riarrangiarla. Visto che poi è piaciuto abbiamo deciso di farlo uscire”.

“IL SOLE E POI LA PIOGGIA” è caratterizzato da sonorità elegantemente malinconiche ma con una nuova spiccata originalità e freschezza data da ritmiche incalzanti. Sobri ma intensi contrappunti di violino e violoncello, rispettivamente suonati da Katija Di Giulio e Daniela Caschetto, dall’estate 2019 membri attivi del progetto, andranno a conferire un tocco prezioso al tutto.