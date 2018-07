Positivi fatturato e ordinativi dell'industria nel mese di maggio

Industria: fatturato e ordinativi nel mese di maggio sono positivi su base congiunturale e, in parte, su base trimestrale.

Rispetto al mese precedente, il fatturato cresce dell’1,7%, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo; gli ordinativi, a loro volta, crescono del +3,6%, in controtendenza rispetto alla flessione del mese precedente (-0,6%).

Rispetto ad aprile, il fatturato di maggio mostra andamenti simili su entrambi i mercati, con una crescita del +1,6% sul mercato interno e del +1,8% su quello estero. L’incremento congiunturale degli ordinativi è invece più rilevante per il mercato estero (+5,5%) rispetto a quello interno (+2,2%).

Nella media degli ultimi tre mesi, la crescita del fatturato è pari al +0,4%, mentre gli ordinativi sono in calo del -1,1%.

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del +5%, con incrementi del +4,5% sul mercato interno e del +5,8% su quello estero.

Anche l’indice grezzo degli ordinativi segna un aumento tendenziale del +4,9%, con un incremento maggiore per il mercato estero (+8,1%) rispetto a quanto rilevato per il mercato interno (+2,8%).