Uova di pasqua speciali: di granito. Escursione a Capo Pecora

In occasione delle festività pasquali, in concomitanza con la Pasquetta, Bentu Estu propone un’escursione suggestiva, tra colonne di granito, macchia mediterranea e uova di… dinosauro. Questa è la Pasquetta a Capo Pecora.



Pasquetta a Capo Pecora

Capo Pecora rappresenta l’estremo sud della Costa Verde. Un paesaggio granitico immerso nella macchia mediterranea, profili plasmati morbidamente dal tempo e dall’aspetto antico, maestoso. Tra le varie calette visitabili, una in particolare (Is Tramatzus) viene chiamata la “spiaggia delle uova di dinosauro“, per la presenza di massi granitici di varie dimensioni, ovali e lisci come uova. Spiccano inoltre alte torri granitiche a picco sul mare, morbidi faraglioni naturali a protezione della costa, spesso usate per le arrampicate. Bentu Estu vi porterà a passeggio nella natura e nella storia.