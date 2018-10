Pintavalle, in arrivo una cover dei Cuttin' Crew

Abbiamo fatto due chiacchiere velocissime con Marco Pintavalle, dj producer siciliano che ha passato un'estate 2018 incredibile tra serate, party, musica e divertimento. "Sto lavorando forte ad un nuovo disco, che sarà una cover del grande successo anni '80 dei Cuttin' Crew '(I Just) Died in Your Arms' ". Chi conosce bene l'originale sa che quella melodia ha un'energia che forse oggi potrebbe davvero essere efficace. Dopo i buoni risultati di "Jango La" ed "Apocalypto", insomma Marco non sta certo con le mani in mano. Spinge ancora. "Sarà un inverno pieno di novità, tra serate e produzioni e un susseguirsi di eventi e serate. Suonerò soprattutto nella mia Sicilia, a Milano, e pure a Malta. Riguardo alla scorsa estate, per Pintavalle le emozioni non sono mancate. "L'estate é stata un susseguirsi di successi, un party davvero ben riuscito credo sia stato Noche de Fuego all'Aquaselz Cafè di San Leone, un venerdì davvero eccellente al cui successo hanno contribuito tra gli altri anche Marco Catalano e Alfonso Spataro. Mi ha dato energia anche un Ferragosto coi fiocchi, con un party che riempito tutto il litorale con oltre 10.000 presenze al Lido Maragià di Realmonte, uno spazio d'eccellenza gestito da Giuseppe Cinquemani! Infine ricordo ancora volentieri la bella esperienza alla Praja di Gallipoli, un locale incredibile...".

Più meno trentenne, il dj producer Marco Pintavalle è originario di Mussomeli (CT), un bel paese nel centro delle Sicilia. Nell'estate 2018 ha fatto ballare la sua splendida regione e non solo. Tra i più recenti progetti musicali di Marco Pintavalle c'è "Apocalypto", uscito da poco su Total Freedom Recordings, la label del dj pugliese Silvio Carrano. Recentemente è stato intervistato dal magazine Di Più (un milione di copie), è stato protagonista dello spazio Resident Week Dj durante il programma pomeridiano Music Zone da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018, dopo un'altra presenza come guest di qualche tempo prima. Sulla sua pagina sono disponibili i tanti live dj set che Marco ha proposto su m2o, con tutte le tracklist. Qualche tempo fa Marco Pintavalle ha invece pubblicato su Ego, una delle label italiane più importanti "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. In carriera Marco Pintavalle ha fatto ballare decine e decine di club e si è esibito con top dj come Joe T Vannelli e Tommy Vee. Ha recentemente pure aperto un concerto di Fabri Fibra.