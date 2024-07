Tutto pronto a Giffoni, in un clima di grande gioia e festa: luci, bandiere, sorrisi nei luoghi della manifestazione che accoglieranno, nei prossimi dieci giorni, centinaia di migliaia di persone. Già arrivati, a Giffoni, i juror dall’estero e dall’Italia, la maggior parte ospite delle famiglie del territorio. Si parla già la lingua universale della bellezza.

Sarà Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, insieme a tutte le maggiori autorità della provincia di Salerno e ai sindaci del territorio, a dare il via alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma da domani, 19 luglio, fino al prossimo 28 luglio. Alle 16.30, verrà tagliato il nastro della nuova sala del Museo Testimoni del Tempo, riservata alle bambine e i bambini di Elements + 10. Insieme al sindaco di Giffoni Antonio Giuliano, al presidente del Festival Pietro Rinaldi e al direttore generale Jacopo Gubitosi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha concesso, a questa edizione, il Suo Alto Patronato e ancora più, quest’anno, la Regione Campania è il principale partner di Giffoni.

Come sempre, protagonisti, saranno gli oltre 5000 giurati da 33 Paesi del mondo. L’illusione della distanza è il tema di questa edizione, declinato in tutte le sue forme, in ogni suo spazio, scelto per indicare i pericoli del senso di isolamento che si insinua nella vita delle nuove generazioni, con la paura dell’altro, del diverso, del lontano, con l’inganno di sentirsi separati.

Dopo il taglio del nastro, il Presidente della Regione Campania incontrerà i 250 ragazzi della sezione Impact!, nella Sala Blu della Multimedia Valley. Ad accoglierlo l’ideatore e fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi.

“Un’emozione che conosciamo bene, ma che, ogni anno, è sempre diversa, più intensa. Con questo stato d’animo, diamo il via alla cinquantaquattresima edizione di Giffoni Film Festival – dichiara il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi – È stato un anno molto particolare, ma ci siamo e siamo già innamorati di questo bellissimo programma che si svilupperà nei prossimi dieci giorni. Lo abbiamo preparato, con cura, con amore, avendo, sempre, a riferimento quello che è il nostro obiettivo primario, il benessere dei nostri ragazzi, dei nostri Giffoner. Centinaia gli ospiti che si alterneranno nelle nostre sale, tantissimi i film in concorso, importantissime le presenze dal mondo della politica, della cultura, dell’arte e delle scienze. Ancora una volta, Giffoni si prepara ad essere il centro del mondo, a partire da domani. A tutti coloro che lo seguiranno, in presenza o, attraverso i media ed i social, il nostro grazie, perché è l’energia di chi ama Giffoni il vero motore di tutto”.

Ricchissimo il programma della prima giornata. Grande protagonista il cinema, le emozioni, la bellezza e la scoperta: anteprima di apertura “L’Ultima Settimana Di Settembre”, l’opera prima di Gianni De Blasi, al cinema, dal 12 settembre e distribuita da Medusa Film. Nel cast, Biagio Venditti che, insieme al regista, incontrerà i juror. La produzione è Tramp Limited, in associazione con Passo Uno Cinema e Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

E ancora, la seconda stagione di Tutto Chiede Salvezza, l’acclamata serie Netflix prodotta da Picomedia, in piattaforma dal 26 settembre. A raccontarsi saranno il regista Francesco Bruni (in collegamento), lo sceneggiatore Daniele Mencarelli, insieme ai protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer (in collegamento).

Cresce l’attesa, per i tantissimi talenti che incontreranno i juror: la sorprendente Rosa Diletta Rossi e la giovanissima doppiatrice Arianna Craviotto.

IMPACT regalerà nuovi spunti di riflessione: protagonisti il conduttore Paolo Bonolis, Paolo Celata, firma di punta della redazione politica di La7, Fabio Magnasciutti, illustratore e vignettista. Nel corso della prima giornata di festival sarà presentato il progetto Impatto Giovani, seconda edizione dell’iniziativa co-finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.

Ancora un progetto che rappresenta un nuovo capitolo di una collaborazione sempre più prolifica, quella tra Giffoni ed il Parco Archeologico di Paestum e Velia: la presentazione del cortometraggio “Elea – La Rinascita”. La sceneggiatura è di Luca Apolito, la regia di Luigi Marmo e la cinematografia di Vito Montesano. Con il contributo della Regione Campania. Il corto è un progetto artistico di Giffoni e del Parco Archeologico di Paestum e di Velia, da un'idea della direttrice Tiziana D'Angelo. All’evento sarà presente anche Filippo Ungaro, responsabile della comunicazione e portavoce UNHCR Italia.

Quest'anno, per la gioia di ragazzi e famiglie, torna Vivo Giffoni Streetfest, il festival diffuso di arte, teatro, laboratori, realizzato in collaborazione con Casa Del Contemporaneo e Le Nuvole - Teatro, Arte, Scienza. Oltre 100 eventi animeranno strade, giardini e piazze di Giffoni, dalle 19 alle 22.30.

Sempre da domani, dalle 21:00, nella Piazza della Cittadella, sarà possibile osservare la luna e le stelle, grazie al Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno.

Anche questa edizione potrà essere seguita in streaming, attraverso il sito https://giffoni.it/ e sui canali social ufficiali.