In base alla stima dei dati Istat di giugno - con i prezzi saliti dell'1,2% rispetto al mese precedente - si registra anche un'accelerazione dei prezzi dei Servizi (da +3,1% a +3,4%; +0,7% rispetto a maggio) che si deve sia ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (la cui crescita passa da +4,4% a +5,0%; +1,3% la variazione congiunturale), con l’accelerazione dei prezzi dei Servizi di alloggio (da +12,5% a +18,1%; +5,8% su base mensile), sia a quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +7,2%; +2,0 rispetto a maggio), con l’accelerazione di questi ultimi dovuta in particolare ai prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da +74,3% a +90,4%, +23,8% il congiunturale).

Quindi, inevitabilmente. il costo dell'inflazione si abbatte anche sul costo delle vacanze, come dimostrano gli aumenti nei servizi di aloggio e trasporto ereo.