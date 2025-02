Ieri la firma nella sede del Consiglio comunale della capitale della Repubblica affacciata sul Mar Nero



Contribuire al consolidamento della pace e della stabilità nel mondo, intensificare le relazioni di amicizia. Sono questi alcuni degli intenti del protocollo di amicizia siglato solennemente ieri mattina tra il Consiglio comunale di Sukhum, capitale dell’Abcasia, nella persona del presidente Dmitry Osiya, la Rappresentanza Diplomatica della Repubblica di Abcasia in Italia, nella persona di Vito Grittani, il rappresentante legale e portavoce del partito politico «Insieme Liberi» e consigliere comunale di minoranza del Comune di Trieste, il presidente del partito politico «Vita» e già membro del Parlamento della Repubblica Italiana.

Con l'atto ci si propone di espandere la cooperazione reciproca per la promozione dei rapporti di amicizia e della comprensione reciproca, lo scambio e la cooperazione in materia culturale e di scienza, la promozione del commercio e del turismo in genere, lo sviluppo dei rapporti di carattere imprenditoriale,

Le parti effettueranno le missioni economico-commerciali sia nella Repubblica di Abcasia che in tutta l'Italia, in particolare in città di Trieste, a turno una volta all ́anno per sviluppare i rapporti sopra indicati e lo scambio delle esperienze.

“La Rappresentanza diplomatica della Repubblica di Abkhazia in Italia - ha commentato Vito Grittani - ha accolto con entusiasmo la richiesta del presidente del Consiglio comunale di Sukhum per la firma del protocollo d'intesa tra l'onorevole Sara Cunial già deputata del Parlamento italiano e presidente del partito politico Vita e il dottor Ugo Rossi, consigliere comunale di minoranza al Comune di Trieste e presidente del partito politico Insieme Liberi.

Visto che erano a Sukhum dove sono stati osservatori elettorali per le elezioni presidenziali 2025 abbiamo colto l'occasione per firmare questo importante protocollo che si basa sulla fratellanza e che mira a intensificare scambi culturali e anche a realizzare azioni di sensibilizzazione per la pace tra i popoli”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’ex parlamentare Cunial. “Vi ringrazio per questa immensa opportunità, mi rende orgogliosa del mio ruolo istituzionale” ha detto Cunial al momento della firma. “Quello che stiamo facendo oggi - ha aggiunto - è veramente onorevole. Mi auguro che questo sia solo il primo passo che possa portare tante altre persone dall’Italia a sottoscrivere il protocollo con Sukhum per il riconoscimento della Repubblica di Abcasia per celebrare finalmente i valori della vita e della pace”. Ha espresso parole di ringraziamento anche Rossi. “E’ stato un grande onore - ha detto - contribuire a creare un nuovo ponte storico culturale tra l’Italia e l’Abcasia e tra Trieste e Sukhum. Sono profondamente commosso, l’Abcasia è geograficamente parlando una piccola nazione ma posso testimoniare che il suo popolo è grande nello spirito e nell’anima”.

Fondamentale per il raggiungimento dell’importante protocollo di amicizia l’impegno e la professionalità di Kan Taniya, consigliere d’Ambasciata dell’Abcasia accreditato nella Federazione Russa.