Nomina Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni della Federazione Missina di Caserta e provincia MARTA FABOZZI

Questa sera , nella sede di Santa Maria Capua Vetere , prov. di caserta, si è tenuta la riunione del corpo diringenziale MISSINO , dove ha presenziato il segretario Federale di Caserta FABIO SIMEONE , il segretario cittadino smcv CARMINE MUNNO , Hanno presentato il calendario degli eventi missini sul territorio, ribadendo la cattiva politica applicata fino ad oggi da chi siede sulle poltrone politiche. Accenni agli immigrati che usano violenza sul territorio, la cattiva gestione della Reggia di CASERTA dove sono stati scoperti altri furbetti del cartellino, La situazione incontenibile che si è venuta a creare della spazzatura a Capua, La malasanità che ancora ci pervade nonostante promesse fatte ma purtroppo mai mantenute. In questa occasione si è presentato alla stampa locale la nomina della nostra Addetto Stampa , la Missina MARTA FABOZZI, moglie e madre di due splendide creature , che ha deciso di impegnarsi sul serio mettendoci il suo impegno senza remore, sacrificando quel poco tempo che ha per se decidendo di mettersi in prima linea, la quale , dopo una breve presentazione , ha preso subito posizione lanciando la petizione popolare, " RACCOLTA FIRME PER ASSEGNO MENSILE ALLE CASALINGHE", che si terrà su due piazze, quella Sammaritana e quella Casertana il giorno 13 MAGGIO, in occasione della festa della mamma,dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Ha chiuso la riunione il Segretario cittadino di CURTI Pasquale Gicco, ringraziando il segretario Nazionale Raffaele Bruno per la recente nomina, e assumendosi l'impegno di promuovere le nostre ideologie , i nostri ideali ora e per sempre per il popolo con il popolo.