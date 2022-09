Alle 11:30 (ora italiana) di questo sabato, il direttore delle operazioni di lancio della prima missione Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, ha dato il via libera per iniziare il caricamento dei propellenti nel vettore Space Launch System.

Quello odierno è il secondo tentativo per dare il via alla missione destinata a riportare entro alcuni anni l'uomo sulla Luna... creando sul satellite persino una stazione permanente, che farà da prototipo a missioni con finalità analoghe che avranno come destinazione Marte. Ma un passo alla volta.

Giovedì, Jeremy Parsons, vicedirettore del programma, ha dichiarato in una conferenza stampa che i problemi riscontrati nel precedente tentativo erano stati compresi e risolti.

In ogni caso, se anche stavolta il conto alla rovescia dovesse essere nuovamente interrotto, la NASA ha previsto di riprogrammare un altro tentativo di lancio per lunedì o martedì.

La finestra di lancio di sabato 3 settembre inizia alle 20:17 e, come in precedenza, avrà una durata di due ore. A Cape Canaveral, le condizioni meteorologiche previste in quel lasso di tempo, sono state definite favorevoli con probabilità intorno al 70%.

La prima missione Artemis, senza equipaggio, avrà modo di verificare le prestazioni del vettore SLS e della navicella Orion che compirà un viaggio di circa 40.000 miglia oltre la Luna della durata di circa sei settimane.

Il lancio in diretta...