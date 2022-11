Migliaia di fan ad acclamare il cast all'arrivo sul red carpet. Decine e decine di fotografi e di giornalisti ad immortalare l'evento. L'anteprima del nuovo film The Christmas Show, del produttore Pier Paolo Piastra, prodotto dalla Viva Productions con: Raul Bova, Serena Autieri, Francesco Pandolfino, Tullio Solenghi, Ornella Muti ecc.ecc.



All’Odeon Space di Milano, è stato un tripudio di luci, canti natalizi, babbi natali, acrobati e colori. Non potevano mancare gli attori del film Raul Bova e Serena Autieri, i produttori cinematografici Pier Paolo Piastra di Viva Productions e Monica Pedrazzini di Pama film Productions il regista Alberto Ferrari, il cantante Blind e tanti altri.



Numerosi ospiti vip che sono intervenuti per assistere alla proiezione della pellicola: da Alex Belli e Delia Duran al campione di MotoGP ed ex gieffino Marco Melandri; dalla conduttrice televisiva Antonella Clerici, Amedeo Goria e Vera Miales (i due si sono presentati nuovamente in coppia e pare che abbiano ripreso a dialogare, dopo la pausa di riflessione estiva); gl' attori comici Paolino Ruffini e Alessandro Besentini, la scrittrice Melanie Francesca. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la giornalista sportiva Claudia Peroni, Giacomo Urtis, Aristide Malnati con l'inviato di Chi Gilberto Savini, l'imprenditore Gianluca Mach, l'inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, ex miss Italia Nadia Bengala, il coreografo delle Iene Valeriano Longoni con la bellissima moglie Benedetta, Mitch di radio 105, Rosy Dilettuso e Elisa Scheffler.

Gli sportivi: il campione di karate, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Luigi Busà con Nicole Di Mario, Antonio Rossi e il calciatore Fabio Galante, solo per citarne alcuni.

Un parterre nutrito e variegato, con tanti reduci da diversi reality tv e numerose glorie del calcio degli anni passati, per un film a tema natalizio che approda nelle sale con largo anticipo rispetto all'inizio delle festività, forse con il proposito di sbancare ai botteghini.

Una speranza per nulla velleitaria, visto il cast di straordinari attori che vi hanno partecipato. Protagonisti Raul Bova e Serena Autieri tra dolori esistenziali, piccole gioie quotidiane e sogni ancora possibili, incastrati in un passato che, a volte, ritorna, e nelle difficili relazioni con i figli adolescenti. Leggerezza, sentimenti e tante risate: un mix esplosivo di ingredienti che si preannuncia altamente esplosivo. Non resta che andare al cinema per guardare il film. Buona visione a tutti!



THE CHRISTMAS SHOW è un film di Alberto Ferrari sulla magia del Natale, nel cast Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e Ornella Muti.



Sinossi:

Ricky e Alice conducono una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano, ma per la famiglia Rovati questo sarà un Natale fuori dal comune. La loro inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show li porterà a vivere situazioni travolgenti e l'arrivo del misterioso vicino di casa, l'affascinante Pierre, tornerà a far battere il cuore di Sofia. Un'entusiasmante commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano.



Il film, prodotto da Pier Paolo Piastra, una co-produzione Viva Productions e Pama Film Productions, uscirà nelle sale il 17 novembre distribuito da Viva Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment.