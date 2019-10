Il Teatro Manzoni di Milano si è arricchito di un nuovo prestigioso appuntamento in Manzoni Cabaret: BEETHOVEN NON E’ UN CANE.

Forte di un'esperienza teatrale di anni, c'è un deejay, si, un deejay, ma di musica classica per due sere a teatro, con uno spettacolo che non si può perdere, di intrattenimento culturale, per un pubblico esigente.

Charlotte Spettacoli

presenta

PAOLO MIGONE in BEETHOVEN NON E’ UN CANE

di Paolo Migone e la regia di Daniele Sala

29 e 30 ottobre 2019 ore 20,45

al Teatro Manzoni Milano





_©Angelo Antonio Messina

TEATRO MANZONI MILANO

info@teatromanzoni.it

telefono 02 76 36 901