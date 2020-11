Le persone devono rimanere a casa a meno che non abbiano un giustificato motivo per uscire, come andare al lavoro, nel caso questo non possa essere svolto da casa o per andare a scuola.Le persone possono fare esercizio all'aperto da sole, con la propria famiglia o con un'altra persona.Non saranno consentite riunioni, sia al chiuso che all'aperto anche nelle abitazioni private.Pub, bar, ristoranti e negozi al dettaglio non essenziali chiuderanno in tutta la nazione, anche se potranno rimanere aperti per il take away e per le consegne di merce acquistata tramite Internet.Chiuderanno anche i luoghi di svago e intrattenimento, palestre comprese.Cantieri e fabbriche rimarranno aperte, così come tutte le attività didattiche.I bambini possono spostarsi da un'abitazione all'altra nel caso i loro genitori siano separati.Alle persone clinicamente vulnerabili è chiesto di stare "particolarmente attente" ma non saranno sottoposte a misure di confinamento.



Quelle sopra riportate sono, in sintesi, le misure del nuovo lockdown decise dal premier Johnson per l'Inghilterra che entreranno inizieranno dal prossimo giovedì e resteranno in vigore per almeno quattro settimane.

Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato il secondo lockdown nazionale per l'Inghilterra per prevenire un "disastro medico e morale" per il servizio sanitario nazionale.

Johnson ha detto che il Natale quest'anno potrebbe essere "molto diverso", ma sperava che agendo subito le famiglie avrebbero poi potuto comunque riunirsi.

L'Inghilterra è il quarto Paese in Europa ad imporre un lockdown nazionale dopo Francia, Germania e Belgio.

Il tasso di contagiosità del virus in Inghilterra, ad oggi, è decisamente più basso (tra 1.1 e 1.3) rispetto a quello che si registra in Italia (1.7).