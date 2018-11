Grande Successo per l'Atelier Perugina, Moda Sposi

E' stato un grande successo per Moda Sposi, quello celebrato lo scorso 28 Ottobre, dall'atelier della provincia di Perugia, con il primo Trunk show dedicato alle collezioni sposa 2019, firmate da Alessandra Rinaudo. Un evento voluto fortemente dalla titolare, Rossella Cetra che grazie all'esperienza decennale, maturata nel mercato bridal, oggi è in grado di proporre alle coppie di futuri sposi, un ambiente totalmente dedicato, nel quale scegliere l'abito per i propri sogni, valutando i brand migliori del panorama bridal appunto.

Un pomeriggio dedicato interamente agli sposi che in compagnia dello staff dell'atelier, hanno potute apprezzare una stupefacente sfilata, dei capi delle collezioni 2019 disegnati da una delle stiliste più apprezzate in Italia che molto spesso vediamo presente, talvolta anche con le proprie rubriche, in programmi televisivi molto noti.

Oltre alla sfilata Alessandra Rinaudo, anche gli uomini hanno potuto ammirare dei capi molto interessanti, come le collezioni 2019 di Musani e Andrea Versali, molto quotati nel settore moda sposo, visto la grande versatilità proposta. Spose e sposi, in compagnia delle persone più care hanno partecipato ad un evento organizzato in modo esemplare, offrendo anche delle consulenze di bellezza, con la partecipazione di Makeup Artist e Hair Stylist, che in modo completamente gratuito hanno aiutato le spose, nella ricerca del proprio look. Un successo vero e proprio, per un' Atelier che ama distinguersi grazie, ai diversi brand scelti e alla professionalità e conoscenza del settore che ogni giorno, Rossella con il proprio staff mette a disposizione di chi è alla ricerca di un outfit perfetto, per un matrimonio unico. L'atelier è a Balanzano, in provincia di Perugia, riceve preferibilmente per appuntamento, che potrete prenotare anche online, dal sito web. Moda Sposa Atelier, un punto di riferimento per chi, nel giorno più bello della vita, ama essere perfetta.