Il vino secondo… è Il nuovo format di Sorso di Vino di Milano, che farà il suo esordio nel mese di Dicembre 2019, il 10.

“Ospiteremo persone e personaggi del mondo del vino e non che, rispondendo a 10 domande intorno e dentro al vino, lo descriveranno in base al loro lifestyle.



Un appuntamento mensile della durata di un paio d’ore circa, dalle 20 alle 22 in presenza di un pubblico formato da una decina, massimo quindici persone” - dice Maria Cristina Francescon - “un’esperienza interattiva ed informale con lo scopo di fare cultura del vino mediante l’uso, le usanze, le abitudini, le curiosità dei nostri ospiti.



Il vino secondo… le parole, gli aneddoti, le riflessioni, le rivelazioni e le emozioni di personaggi che con noi condivideranno un calice di buon vino perché… alla fine… sarà comunque lui a tener banco!” Chi sarà il primo protagonista (vino a parte) della stagione?

Francesca Lovatelli Caetani, giornalista, opinionista, trend setter, blogger, che parlerà del suo rapporto con il mondo del vino e risponderà alle domande di Maria Cristina Francescon e del pubblico presente.

Ma non basta, perché “Il Vino secondo...” è un format totalmente charity: l’intero ricavato andrà infatti devoluto ad un’associazione benefica il cui rappresentate sarà presente per l’incasso della serata perché Sorso di Vino per il vino e per il sociale! Francesca Lovatelli Caetani ha deciso di devolvere il ricavato della serata all’Associazione Mai Più Solo, presieduta da Vincenzo De Feo; i fondi raccolti serviranno a donare il libro sul bullismo, cyberbullismo e le problematiche giovanili ai ragazzi dell’Istituto Torricelli di Milano e alle scuole che il Presidente di Mai Piu’ Solo Vincenzo De Feo incontra durante i suoi convegni.



Appuntamento, quindi, Martedì 10 dicembre 2019 dalle 20 alle 22, all’Enoteca Sorso Di Vino di via Stoppani a Milano. 25€ a persona come ingresso. Posti limitati: max 15 pax.



PER PRENOTARE: telefono 3490508360 - email cristina@sorsodivino.com