Si dice che apparirebbe nel cuore della notte a bordo di una carrozza nera manifestandosi all'improvviso mentre corre all'impazzata per Roma in direzione di Trastevere, è il fantasma di Donna Olimpia: lo spettro che corre in carrozza per le vie di Roma.

Mi è piaciuto molto fare questo podcast, ho unito anche una musica forse non adatta alla storia, ma è un chiaro riferimento di come allora, come ora Roma è capace di considerarti re e dopo poco tempo gettarti nel fango