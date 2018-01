Roma e Inter pareggiano ancora e il Napoli vola

Anche se la seconda giornata di ritorno della serie A non è ancora conclusa, sembra sempre più evidente che la corsa per lo scudetto sia ormai una corsa a due tra Napoli e Juventus con un sorprendente ma lontano terzo incomodo, a fare da rincalzo, rappresentato dalla Lazio di Ingaghi.

Il Napoli, a Bergamo, ha ottenuto la quinta vittoria salendo a 54 punti in classifica e sconfiggendo l'Atalanta, che da qualche tempo è per i partenopei una specie di bestia nera. Il Napoli sarà primo qualunque sia il risultato della Juventus che lunedì scenderà in campo contro il Genoa e che, nella migliore delle ipotesi, potrà arrivare ad un solo punto di distacco.

Inter e Roma, che domenica sera si sono affrontate a San Siro pareggiando con una un rete per parte, vedono aumentare sempre di più il distacco dalla testa della classifica causa l'assenza di vittorie (l'Inter non guadagna i 3 punti da 6 turni, la Roma da 4) che ormai, per entrambe, è diventato un serio problema a cui Spalletti e Di Francesco dovranno trovare rimedio anche nella campagna acquisti che ancora non è terminata.