Buoni pasto: dall'Agenzia delle Entrate precisazioni sulla cumulabilità

Il 12 febbraio 2019 è stata pubblicata una precisazione dell'Agenzia delle Entrate in merito al servizio buoni pasto.

In particolare, si precisa che la cumulabilità fino a 8 buoni pasto contemporaneamente non incide sull'esenzione da oneri fiscali e previdenziali in busta paga.

Il dipendente quindi può utilizzare in tutta tranquillità i suoi buoni pasto, anche in base alle modifiche del Decreto 2017, che ha stabilito la possibilità di spendere fino a 8 buoni per ogni transazione. Se rimane in vigore il diritto a ricevere non più di un buono per ogni giorno effettivamente lavorato, la scelta di spenderne più di uno per volta non incide e non limita i vantaggi connessi al servizio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la responsabilità in capo al datore di lavoro. L'azienda infatti ha il compito di controllare l'erogazione dei ticket e non il loro utilizzo. Dunque, il valore nominale del buono e la consegna degli stessi al lavoratore, aspetti dai quali incide l'esenzione in busta paga e quindi i vantaggi fiscali. Non dipende da lui e non ha obbligo di controllo sulla spesa dei buoni da parte dei dipendenti.