Pistoccu, carasau e savoiardi: Su Guttiau in viaggio nella qualità e la tradizione

Nuovi arrivi nello store per il nostro produttore Su Guttiau. La solita alta qualità accompagna ancora la più classica tradizione sardanell’arte dolciaria e della panificazione. Segni distintivi di una Sardegna che piace e fa piacere.

Il pane: carasau e pistoccu

Dalla tradizione panificatoria di Oliena arriva il Bistoccu (o pistoccu), il pane biscottato sardo adatto per essere abbinato a gusti sia dolci che salati. Ottimo anche da solo come snack, perfetto per creme spalmabili e ideale per gustare salsiccia, prosciutto crudo e insaccati in genere. Croccante, friabile e goloso, viene consumato anche ammorbidito, bagnato con acqua, brodo, intingoli e sughetti. Un consiglio? Provatelo sul fondo del piatto prima di versarvi una zuppa di pesce, al posto dei crostini. Il carasau, invece, è sempre lo stesso, ma in una confezione più grande e conveniente: 500 grammi di mezzelune di carasau, ovvero la mezza forma classica del carasau.