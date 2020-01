Più passano i giorni, più l'epidemia del coronavirus che ha di nuovo colpito la Cina si allarga e più aumentano i decessi delle persone che ne sono state colpite.

Il loro numero, in base all'ultimo aggiornamento, è salito a 41, con altri 15 morti registrati nella provincia di Hubei, mentre sono arrivati a 1.287 i casi confermati nella sola Cina.

Ma il virus è oramai arrivato anche in Australia e persino in Europa. Tra Melbourne e Sydney i casi in Australia sarebbero 4, mentre 3 casi sono stati verificati in Francia. In Giappone i casi sono arrivati a 2 e quelli registrati in Thailandia sono adesso 5.

Hong Kong ha dichiarato lo stato di emergenza, dopo aver confermato 5 casi di persone colpite mentre sarebbero 122 quelli sospetti, annullando tutte le celebrazioni per il capodanno lunare.

Nel seguente grafico (fonte Reuters) è illustrato l'andamento di diffusione del virus dal momento in cui è stato registrato per la prima volta.



Nel frattempo nella città di Wuhan dove l'epidemia è scoppiata, in base a quanto riportano i media cinesi, le autorità locali hanno ordinato ad una società di costruzioni statale di costruire un nuovo ospedale in 6 giorni!

La struttura, che sarà realizzata con moduli prefabbricati, sorgerà nel distretto di Caidian e sarà dedicata ai pazienti colpiti dal coronavirus. Un ospedale analogo fu costruito a Pechino nel 2003 per l'epidemia di Sars.