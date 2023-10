In un mondo sempre più digitalizzato, i cybercriminali continuano a escogitare nuovi metodi per sottrarre dati sensibili agli utenti ignari. Una delle nuove tattiche emergenti è il quishing, una forma di phishing che sfrutta gli SMS per raggiungere le vittime. Questo tipo di attacco vede i malintenzionati inviare messaggi di testo che appaiono provenire da aziende o organizzazioni affidabili, con l'intento di indurre le vittime a fornire informazioni personali.

In un attacco tipico di quishing, il messaggio SMS potrebbe contenere un link che porta a un sito web falso, dove viene chiesto di inserire nome utente, password o dettagli di pagamento. Questa forma di truffa è particolarmente insidiosa poiché i messaggi di testo sono spesso percepiti come più personali e sicuri rispetto alle email.

Il quishing non è solo una minaccia teorica, ma è già stato utilizzato per perpetrare frodi finanziarie e furti di identità. Ecco alcune misure preventive per difendersi dal quishing:

Essere Cauti con i Link: Evitare di cliccare su link contenuti in messaggi SMS da numeri sconosciuti o non verificati.

Verificare l'URL: Prima di inserire qualsiasi dato personale, è fondamentale controllare l'indirizzo del sito web per assicurarsi che sia legittimo.

Utilizzare Software di Sicurezza: Mantenere aggiornate le soluzioni antivirus e firewall sul proprio dispositivo può aiutare a identificare e bloccare potenziali minacce.

Ecco alcuni esempi di messaggi di quishing:

"Il tuo account è stato bloccato. Per sbloccarlo, fai clic sul link qui sotto e inserisci le tue informazioni di accesso."

"Hai vinto un premio! Per riscattarlo, fai clic sul link qui sotto e inserisci i tuoi dati di contatto."

"Il tuo conto è in arretrato. Per pagare, fai clic sul link qui sotto e inserisci le tue informazioni di pagamento."

In caso di ricezione di un SMS sospetto, è raccomandato contattare direttamente l'organizzazione o l'azienda da cui il messaggio afferma di provenire, utilizzando i contatti ufficiali, e non quelli forniti nel messaggio, per confermare la sua autenticità. Il quishing è una minaccia in rapida crescita, ma con una maggiore consapevolezza e le giuste precauzioni, è possibile mitigare i rischi e navigare in sicurezza nel mondo digitale.