A seguito di una serie di operazioni di soccorso effettuate nei primi giorni di luglio nel Mediterraneo centrale, sul ponte della Ocean Viking, da giorni sono ospitate 572 persone, naufraghi che hanno urgente bisogno di un porto sicuro in cui sbarcare.

Tra meno di 24 ore le scorte alimentari preconfezionate a bordo della nave gestita da SOS Mediterranee andranno esaurite. Il nostro equipaggio ha compiuto il suo dovere legale e morale di salvataggio.

#OceanViking ancora senza indicazione su dove e quando fare sbarcare 572 naufraghi.



L'incertezza e il caldo - molti dei sopravvissuti sono al sole, sul ponte - si aggiungono allo shock del viaggio e degli abusi subiti in #Libia. La tensione sale.



Viviana, soccorritrice:

Ieri sera, un uomo si è gettato in mare dopo esser stato salvato una settimana fa... una settimana fa! L'equipaggio lo ha soccorso e non in pericolo.

Però, ancora nessun porto è stato indicato alla Ocean Viking per lo sbarco dei naufraghi a bordo. La situazione peggiora. Il nostro team medico segnala sempre più casi di disagio psicologico. L'assenza di informazioni non è più sopportabile e con il caldo sale anche la tensione.

Dopo l'ultimo Consiglio europeo in cui il tema migranti era tra quelli all'ordine del giorno, nulla è cambiato.