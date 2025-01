Roma, continua il grande successo del nuovo show targato Circo Rolando Orfei, in

collaborazione con lo showman KRASSYM, il conduttore radiofonico e televisivo

Valerio Nobili, la produzione Adami Athos Production e la storica famiglia circense

Coda Prin. Il circo attualmente è a Roma, alle Capannelle, in calendario fino al 2 Febbraio.

Una carrellata di ospiti VIP ha omaggiato l’amico artista KRASSYM. che quest’anno

festeggia i suoi primi 20 anni di carriera al circo Rolando Orfei. Nato artisticamente nel

2005 con la radio Krassym è un presentatore di tutti i generi di intrattenimento artistico

dal circo alla radio, dai festival musicali a quelli cinematografici, dalla TV alla Radio fino

ai tour sulle più rinomate spiagge italiane come animatore, negli anni ha ricoperto anche

le vesti di attore, cantante e ballerino. Classe 1987, krassym è un impareggiabile

presentatore, laureato in scienze della comunicazione, è solare, carismatico e dal fascino

orientale che lo rende un personaggio unico nel suo genere grazie al suo look

inconfondibile caratterizzato dai suoi numerosi turbanti, look creato dal suo amico storico

nonchè conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili. KRASSYM debuttò come

presentatore di manifestazioni circensi nel luglio 2009 e da allora non resiste più al

richiamo artistico proveniente da questo “magico mondo”.

L’ evento per celebrare i primi 20 anni di carriera dello showman KRASSYM è stato

organizzato dal conduttore radio-televisivo Valerio Nobili, in collaborazione con la

produzione Adami Athos Pruduction con la storica famiglia circense Coda Prin, e con la

preziosa collaborazione di tutti gli artisti del circo Rolando Orfei e di RadioRockItalia.

Molti gli amici VIP che hanno assistito allo show circense del Circo Rolando Orfei e che

ha visto in pista la partecipazione straordinaria di KRASSYM. Ad accogliere gli ospiti VIP

il conduttore radio-televisivo Valerio Nobili, il clown storico del circo Jones Coda Prin e

i due giovanissimi artisti circensi dalla famiglia Coda Prin: Dylan “clown Nino” e Rassel

“clown Gino”. Tra i tanti volti famosi spiccano quelli del giornalista sportivo Rai

Amedeo Goria con la meravigliosa Kimberly Gargano , il Senatore della Repubblica

Italiana Antonio Razzi con la moglie Maria Jesús Fernànde, il presentatore di Unomattina

in famiglia Rai1 Beppe Convertini con l’ attrice Simona Borioni, l'illusionista e

personaggio televisivo Giucas Casella e il conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili.

Uno show unico nel suo genere che ha visto scendere nella grande pista del Circo

Rolando Orfei tanti artisti di primo livello provenienti da tutto il mondo! presentando

uno spettacolo che nella sua modernità abbraccia e rispetta la vera e consolida tradizione

circense italiana. Tante novità artistiche hanno sbalordito il grande pubblico presente al

circo come: l'overture musicale dello showman KRASSYM con il corpo di ballo e i

clowns che danno il via al grande show, la Donna LASER direttamente dall’America,

che con un’esclusivo gioco di luci ha riempito tutto il tendone creando un’atmosfera

unica e spettacolare al limite del surreale, e ancora il numero della Ruota della Morte,

un'esperienza adrenalinica che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Di grande pregnanza sociale, culturale e artistica, alla serata hanno preso parte anche

l’Associazione culturale I COPIMISTI. Un plauso va rivolto a tutti i tecnici e a tutti coloro che

hanno supportato e reso possibile la realizzazione dell’evento.

KRASSYM e il Circo Rolando Orfei vi aspettano a Roma (Capannelle) fino al 2 febbraio per poi

proseguire a Latina /piazza mercato) dal 7 Febbraio in poi.