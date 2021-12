Una raccolta di 140 poesie il cui unico filo conduttore è sempre l’amore universale.

Nei suoi versi canta l’Amore in tutte le sue sfaccettature. Non a caso il popolo del web lo ha incoronato “Poeta dell’Amore”.

Don Cosimo Schena, giovane prete brindisino, è inarrestabile. Da quando ha iniziato qualche anno fa a scrivere poesie e recitarle sui social non ha più smesso. In poco tempo è diventato un punto di riferimento per centinaia di migliaia di fan che lo seguono sui vari canali social.

Il prete influencer adesso ha dato alle stampe l’ultimo suo libro dal titolo “L’Amore Vola”, in cui risuona forte e chiaro il messaggio di Gesù: “Amatevi l’un l’altro”.

Il libro, infatti, edito da Hercules Book è una raccolta di 140 poesie che raccontano la grande forza dell’Amore che riesce ad abbattere qualsiasi ostacolo, a trasformare e sanare il cuore ferito degli uomini fino ad arrivare all’Altissimo, a Dio, a Colui che è Amore per definizione.

Don Cosimo con i suoi componimenti grazie ad un linguaggio semplice ma emozionante riesce a donare serenità e ad infondere speranza anche in tempi incerti come quelli che viviamo. Le sue poesie, le sue preghiere, i suoi video, le sue riflessioni sull’amore, sul perdono e sull’accoglienza attirano centinaia di migliaia di fan che lo cercano e lo seguono con costanza e attenzione.

I numeri sono sbalorditivi: in poco tempo ha raggiunto sei milioni di ascolti su Spotify con le sue poesie audio recitate dalla sua stessa voce. Centinaia di migliaia di persone lo seguono sugli altri canali social, da Facebook ad Instagram passando per Tik Tok.

Lui, in maniera disarmante spiega questo successo con poche parole: “Il messaggio di Gesù è universale, tutti a prescindere dal nostro credo, abbiamo bisogno di amore ed io dico: Dio è amore, e visto che siamo stati creati da Lui non possiamo non amare. Prendetevi cura delle persone che avete accanto, fate pace con amici e parenti con cui avete litigato. E se qualcuno vi ha fatto soffrire, perdonatelo: perdonare non è una debolezza, è donare amore che vi ritornerà indietro”.



youtu.be/oOXCmzX6FnQ

instagram.com/doncosimoschena

m.facebook.com/doncosimoschena

youtube.com/c/donCosimoSchenailPoetadellAmore

twitter.com/doncosimoschena