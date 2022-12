"Figli delle Stelle", il classico di Alan Sorrenti ha una nuova cover ufficiale, autorizzata dallo stesso artista e dalla casa discografica Ala Bianca Group. La nuova cover del brano l'hanno realizzata tre artisti italiani attivi in tutto il mondo o quasi: Gianpiero Xp, celeberrimo dj, produttore e speaker radiofonico (Radio Ibiza, Studio Più), Claudio Fiori, cantante e pianista di sicuro talento e Federico Luongo, chitarrista jazz (e non solo) che da tempo collabora con musicisti di livello assoluto, hanno deciso di unire le forze per rielaborare una canzone senza tempo.

Tra le diverse versione spicca quella dedicata al dancefloor curata da Paola Peroni, dj producer bresciana anche lei da anni attiva sulla scena internazionale anche come Miss Groovy e Bacon Popper. "Figli delle Stelle", tra l'altro, esce su una delle sue label, Intercool Digital. Il Paola Peroni Rmx ha sonorità house adatte al dancefloor ma è anche decisamente piacevole da ascoltare, alla radio e ovunque.

Il Paola Peroni Rmx di "Figli delle Stelle", come del resto la versione originale della cover realizzata da Gianpiero Xp FT Claudio Fiori & Federico Luongo, regalano nuova vita senza stravolgerlo ad un vero capolavoro a metà tra pop, funk e disco. La melodia, questa volta interpretata dalla voce intensa di Claudio Fiori, resta in evidenza, così come l'iconico riff di chitarra che regala un attimo di felicità a chiunque ascolti la canzone.

Pubblicato nel 1977, il brano fu prodotto dall'americano Phil Ramone e fu un enorme successo di quell'anno, rimanendo per ben 16 settimane all'interno della Top 10 dei singoli più venduti. Dette il via alla carriera di Alan Sorrenti, un artista amatissimo ancora oggi, in Italia e non solo.

Gianpiero Xp FT Claudio Fiori & Federico Luongo - "Figli delle stelle"

open.spotify.com/album/4guC5gjAX70EN51uCnBGFf?si=U4pH1zqMScOeE0Hlwy7qQQ



Gianpiero Xp è uno speaker radiofonico Dj Producer, Music Engineer. Art Dir Casa Sanremo THE CLUB da Set 2021 ad oggi. Da Ago 22:Conduttore/Dj Radio Studio Più Da Lug 2020 a Lug 2022 Art Dir/Conduttore 1 Station Radio. Dal 99 al 2020 Programmatore Musicale/Dj/Conduttore Radio Ibiza. Dal 97 al 99 Dj/Conduttore Radio Marte. Gianpiero realizza piu' di 50 titoli fra Produzioni Dance e Remix Internazionali e Nazionali; collaborazioni con: Alexandra Stan, Parov Stellar, Willy William (Remix di grande successo della Hit Internazionale EGO), Roger Sanchez (Remix pubblicato dalla sua Label), Dj Antoine e molti altri artisti di spessore Mondiale e Nazionale. Oltre a lavorare come speaker radiofonico per varie emittenti italiane, Gianpiero è il direttore artistico di Casa San Remo The Club: format di successo di Casa Sanremo per giovani talenti del mondo del DJ-set. www.facebook.com/GianpieroXP



Claudio Fiori: cantante - pianista professionista italiano, specializzato in Live shows Piano e voce e con band richiesto ed apprezzato non solo in Italia ma anche all'estero: Svizzera, Francia, Inghilterra, Canada, Russia ecc… Claudio Fiori è Autore, compositore, arrangiatore – Musicista versatile e poliedrico. Vincitore dell'accademia di Sanremo nel 1999. Partecipa nel 2000 al Festival di Sanremo con il brano Fai la tua Vita scritto in collaborazione con Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani, autori storici del panorama musicale italiano. Ha all'attivo un disco dal nome "Claudio Fiori" prodotto da Giancarlo Bigazzi nel 2006 e distribuito dalla Mbo di Milano e Universal Music. Nell'estate del 2013 è stato al vertice delle classifiche Dance in Italia, Francia e Brasile con il brano "If I ever" prodotto dal DJ Mario Fargetta (Get far) per il quale Claudio Fiori ha prestato la voce.

Claudio Fiori è produttore dei suoi ultimi lavori discografici "Songs to remember" (2010) e "Acoustic Mood" (2013), "An Opportunity" (2016), "Stringimi di più" (Singolo - Maggio 2020), Claudio Fiori Quintet "Great American Songbook Vol1" (Ottobre 2020). www.claudiofiori.it



Federico Luongo: classe '82, nasce a Castellammare di Stabia e vive a Torre Annunziata (NA). Ha studiato fin da adolescente, unendo lezioni private e percorso accademico con i migliori musicisti italiani, attraverso vari generi musicali dal Jazz al Pop, dal Rock alla Musica Tradizionale. Ha frequentato decine di masterclass con i più importanti maestri della scena jazz mondiale, perfezionando i suoi studi direttamente a New York. Registra centinaia di dischi come Sideman in varie produzioni di ogni tipo. Come Performer svolge un'intensa attività Live dai club, ai teatri, ai concerti in tutto il mondo. Arrangia, compone e suona per le proprie opere e per altri artisti. Ha prodotto 2 dischi come leader, 3 come co-leader e ha scritto 4 libri per chitarra e tutti gli strumenti. Insegna in una scuola di musica e attraverso lezioni online. www.federicoluongo.com/web/



Paola Peroni, bresciana, è una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital. www.paolaperoni.it