“Credere al bene” è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Caronna in uscita il 31 luglio per Fenice/Ingrooves (UMG).



“È un’esortazione volta a contrastare il cinismo che divora la nostre quotidianità. Siamo soliti pensare che la gente voglia ferirci a prescindere, e ci abituiamo a tener alta la guardia sempre, come se fosse normale essere disincantati. Rende vano, soprattutto, ogni tentativo da parte degli altri di avvicinarsi con le migliori intenzioni.”

“Credere al bene”, disponibile in pre-save dai primi di luglio, è un brano brevissimo in cui questo concetto viene esternato dal punto di vista di un uomo incapace di lasciarsi andare, di avere fiducia nelle premure della sua amante.

“È un modo anche per sottolineare la precarietà sentimentale della mia generazione, preda del suo egoismo e incapace di distinguere il buono negli altri.”

In meno di due minuti di durata, con un suono brit-pop che ricorda i primi The Verve, Tommaso Caronna scrive poche parole asciutte, aiutate da un’arrangiamento limpido come la promessa di una svolta. Per chi serba una speranza e vuole “credere al bene”.





Bio

Tommaso Caronna è nato a Broni (PV) nel 1989. Ha iniziato a fare musica nel 2008. Compositore autodidatta, passa con disinvoltura dal jazz all'elettronica fino alla musica orchestrale. Ha scritto brani ad uso televisivo, per etichette estere di BMG, e ha pubblicato tre album di canzoni.