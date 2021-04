Report, nella puntata di lunedì 26 aprile, ci ha mostrato il "curioso" parallelismo nella gestione dei dati del contagio da coronavirus tra due regioni: Sicilia e Veneto.

Di quanto accaduto in Sicilia lo sapevamo perché se ne è occupata la magistratura, che ha accusato alcune persone al vertice della gestione della sanità in quella regione di aver falsificato i dati sui decessi e sui contagi "spalmandoli" su più giorni, in modo da far apparire la situazione del contagio in Sicilia meno grave di quella che era nella realtà, facendo sì che il Cts, in base ai dati forniti, la potesse indicare tra le aree in zona gialla.

Invece, di quanto accaduto in Veneto, se ne è occupato Report. Nella trasmissione andata in onda ieri, una testimone che si occupava del tracciamento delle persone positive ha dichiarato che queste erano indicate nel database come asintomatiche già prima che venissero contattate dagli operatori. In una delle sue videoconferenze su Facebook, il presidente del Veneto, Luca Zaia, dichiarava che nonostante l'alto numero di positivi presenti in regione, costoro al 95% erano asintomatici.

Non solo, Report ha poi fatto presente che il Veneto indicava nei suoi Report la disponibilità negli ospedali della regione di 1.000 posti in terapia intensiva, mentre in realtà la disponibilità reale, anche in base al personale medico necessario alla gestione delle terapie intensive, era di 700.

Questi due dati, indispensabili al Cts nel calcolo che assegna le varie regioni alla fascia di colore in base all'andamento del contagio e alle sue ripercussioni sulla sostenibilità del sistema sanitario, hanno consentito al Veneto di rimanere in fascia gialla, quando invece avrebbe dovuto essere in fascia arancione o rossa per contenere la diffusine del contagio.

Quali sono state le conseguenze di tutto ciò? Che nel periodo della seconda ondata le attività commerciali del Veneto sono rimaste aperte, mentre gli ospedali si sono riempiti ed il numero di decessi in quella regione è stato il più alto in Italia.

Oltra a questo, c'è da aggiungere un altro fatto denunciato da Report, che riguarda l'utilizzo della regione Veneto dei test antigenici rapidi per verificare la positività o meno di una persona al SARS-CoV-2. Questi test non hanno bisogno di personale qualificato e danno il risultato del tampone in poco più di mezzora.

A settembre 2020 il prof. Andrea Crisanti, che fino a quel momento era stata una delle eccellenze sbandierate da Zaia nel contrasto alla pandemia, condusse un approfondimento diagnostico sui "tamponi rapidi" rilevando che avevano una affidabilità del 70%, mentre la casa produttrice parlava di un'affidabilità di oltre il 90%.

Report ha scoperto che i primari che erano al corrente dei risultati di quello studio, e che avrebbero voluto sconfessare la strategia seguita della Regione Veneto, sarebbero stati minacciati perché affermassero che quello studio non fosse neppure esistito. Anche il direttore generale della sanità veneta ai microfoni di Rai3 ne ha negato l'esistenza, salvo poi in un fuori onda dichiarare l'esatto contrario.

I test rapidi sono stati usati anche per verificare la positività o meno del personale sanitario, anche di quello che operava nelle RSA. Le conseguenze sono state catastrofiche.

Al di là di responsabilità civili e penali che la magistratura potrebbe riscontrare a seguito dell'inchiesta di Report, vi è un altro aspetto da sottolineare, oggettivamente evidente: l'aver voluto ignorare l'andamento del contagio per favorire le riaperture ha causato un incremento del numero di morti.

Oggi, il segretario del partito a cui appartiene Zaia, promuove il liberi tutti alla faccia di quelle che potrebbero essere le sue tragiche conseguenze:

Adesso, come direbbe in casi simili Luca Zaia, "ragionateci sopra!"