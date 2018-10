Motivi a Milano, concerto con la violinista Yulia Berinskaya organizzato da Stravinsky Russkie Motivi

La soprano Larissa Yudina, presidente dell'Associazione italo-russa Stravinsky Russkie Motivi, mercoledì 17 ottobre alle ore 19 presenta un concerto di musica classica dedicato a Stravinsky, presso il prestigioso spazio dell'Auditorium della Fondazione Ambrosianeum in via delle Ore 3, vicinissima a Piazza del Duomo. L'iniziativa è sotto l'egida del patronato del Comune di Milano.

Special guest della serata sarà Yulia Berinskaya violinista di fama internazionale e il suo nuovo CD "THE VOICE OF VIOLIN".

Ci saranno poi le splendide voci di Larissa Yudina (soprano), Polina Cuditckina (mezzosoprano), Corrado Cappitta (tenore) accompagnati dai maestri Andrea Carcano al pianoforte ed Alexander Zyumbrovskiy al cello.

Il concerto sarà dedicato al celebre compositore e direttore d'orchestra russo Igor Stravinsky, profondamente legato alla terra italiana, il cui nome ispira l' Associazione organizzatrice della serata.

Igor Stravinsky veniva spesso in Italia e la amava così tanto che espresse il desiderio di essere sepolto a Venezia sull'isola di San Michele.

Stravinsky fu un musicista e compositore assolutamente innovativo per la sua epoca, innovativo risulta anche il progetto di fondare a Milano una Scuola Musicale e un Centro Policulturale italorusso ”Stravinsky – Russkie Motivi” che non ha analoghi al di fuori della Russia.

Il ricavato della vendita dei biglietti della serata infatti sarà destinato al finanziamento per la realizzazione di una scuola musicale e di un centro poli-culturale, che offriranno lezioni di musica, danza, pittura, letteratura russa in entrambe lingue, italiano e russo, secondo il metodo russo di insegnamento, con una frequenza di 4 gg settimana.

Questa iniziativa per permettere alle famiglie con genitori delle due nazionalità, così come a famiglie che abbiano interesse a formare i propri ragazzi, di avvicinarsi alla cultura ed alla lingua russa.

Durante la serata si terranno:

la sfilata di moda della casa Luisa Mansueto,

il vernissage delle pittrici Milena Quercioli e Sofia Borisova

l'esposizione di opere fotografiche di Marina Shiriaeva e di Stefano Rizzi.

A fine concerto verrà offerto un buffet ai partecipanti alla serata. L'organizzazione della serata è seguita dalla signora Larissa Yudina, presidente dell'associazione, dalla signora Olga Kourbatova, vice presidente e dalla signora Ombretta Romano, tesoriere.



Per informazioni ed acquisto di biglietti, è possibile rivolgersi al numero: 338 5624180