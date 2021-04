È una giornata importantissima per il mercato del petrolio. Alle 15, infatti, si riuniscono in via telematica i produttori per decidere la politica da portare avanti nelle prossime settimane.

Nelle scorse ore sembrava prevalere l'idea di mantenere invariato l'attuale piano di tagli, così da sostenere le quotazioni.

Ma l'umore sembra essere cambiato nelle ultime 24 ore e adesso, secondo alcune fonti, sembra si stia valutando se continuare con l'attuale politica dei tagli attuali oppure aumentare la produzione, un aumento quantificato in mezzo milione di barili al giorno.