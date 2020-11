La Formula 1 sta pianificando la possibilità di utilizzare, entro il 2026, motori alimentati da combustibili sostenibili come parte di un piano ambientale da sviluppare nei prossimi anni.

Se ne sta occupando un gruppo di lavoro composto da case automobilistiche e fornitori di combustibili che sta studiando il modo migliore per realizzare motori ibridi a emissioni zero.

Un obiettivo che vede impegnata seriamente la Formula 1 che vuole raggiungerlo entro il 2030, in modo da poter fare anche da apripista a tecnologie che possano poi essere adottate da tutti i veicoli, ritenendo che non esista un'unica soluzione per i motori del futuro, cioè esclusivamente a batteria, puntando così a motori ibridi che utilizzino dei carburanti in grado di non generare emissioni