Dopo aver ricevuto i risultati delle analisi del sangue, i medici di Alexey Navalny, con in testa Anastassia Vassilieva suo medico personale, hanno dichiarato che il dissidente russo, principale oppositore di Vladimir Putin, sta seriamente rischiando di morire, perché i valori del sangue indicano sia la presenza di una insufficienza renale che gravi disturbi del ritmo cardiaco, con una fibrillazione ventricolare che potrebbe avere come conseguenza anche l'arresto cardiaco.

Having received test results we, the doctors of Alexey Navalny, address the head of Federal Penitentiary Service. Due to critical state of health of Alexay Navalny we express our concerns and our readinness to enter into discussion followed by consilium. 1/ pic.twitter.com/cRG2fkq9yk