Oltre a essere un manager e una figura istituzionale e accademica, Luca Dal Fabbro è autore di due testi incentrati sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare: “L’economia del girotondo” e “ESG. La Misurazione della Sostenibilità”.



I libri sulle tematiche ESG di Luca Dal Fabbro

Luca Dal Fabbro è un manager ed esperto di tematiche ESG. È Presidente della multiutility Iren S.p.A., Vicepresidente Vicario di Utilitalia e Presidente dell’ESG European Institute. Ha scritto due libri incentrati sulla sostenibilità e l’economia circolare. Il primo, “L’economia del girotondo - Dalla plastica ai satelliti: il futuro è nei rifiuti”, è stato pubblicato da Tecniche Nuove nel 2017 e fornisce, oltre a dati e previsioni sui problemi del Pianeta, anche delle soluzioni concrete su come passare dal modello dell’usa e getta a quello dell’economia circolare. Il secondo, intitolato “ESG. La Misurazione della Sostenibilità”, è un testo del 2022 edito da Rubbettino che racconta lo stato dell’arte della sostenibilità aziendale e spiega quali sono i fattori ESG di maggiore rilevanza. In entrambi i contenuti riflettono il grande bagaglio di competenze in ambito ESG che il manager ha acquisito nel corso della sua carriera.



La carriera di Luca Dal Fabbro

Laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università La Sapienza di Roma, con un Master in Politica Internazionale presso l’Université Libre de Bruxelles e un corso di management al MIT, Luca Dal Fabbro avvia la sua carriera come Business Developer e Direttore Marketing in realtà quali Procter & Gamble, CTIP, Tenaris Group ed Enron Capital & Trade. Nel 2001, entra in Enel e da allora inizia a maturare una significativa esperienza in ambito energetico, ricoprendo ruoli apicali in Enel Energia, E.ON Italia, Domoenergia, Electro Power System e Terna. Dopo aver assunto altri incarichi di rilievo in GRT Group, Tamini Trasformatori, Snam e INSO, avvia il suo percorso in Iren S.p.A., dove ricopre tutt’ora il ruolo di Presidente, fungendo da figura di riferimento per quanto concerne le tematiche ESG. Luca Dal Fabbro ha inoltre svolto incarichi istituzionali e accademici, incluso quello di Adjunct Professor presso l’Università LUISS di Roma. Nel 2023, è stato insignito del Premio Manager Utilities “Andrea Gilardoni” per il settore Servizi Pubblici Locali.