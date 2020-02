La Scozia si appresterebbe a diventare la prima Nazione al mondo che potrebbe fornire gratuitamente a tutte le donne, assorbenti e prodotti igienici per il ciclo mestruale.

La proposta di Legge presentata dalla laburista Monica Lennon è passata con 112 voti a favore, un solo astenuto e nessun voto contrario.

Adesso dovrà superare il secondo passaggio parlamentare, dove potrebbero essere aggiunti degli emendamenti.

Ad oggi, in Scozia, l'IVA su questi prodotti è al 5%.

Perché questa legge? Perché secondo un sondaggio compiuto su un campione di 2mila persone, circa un quarto delle ragazze scozzesi, in età scolare, aveva faticato ad accedere ai prodotti necessari al periodo mestruale.

In tutto il Regno Unito poi, in base ad uno studio condotto un paio di anni fa su povertà e pregiudizi, il 10% delle ragazze non ha potuto permettersi prodotti per il ciclo, il 15% ha avuto difficoltà nel permetterseli ed il 19% ha utilizzato un prodotto meno adatto a causa del loro costo.

Nel caso la legge venga licenziata, non potrà entrare in vigore prima dell'approvazione dei decreti attuativi con le modalità per la sua applicazione.