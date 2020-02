Prossimo appuntamento per le primarie dei democratici per le presidenziali 2020 è in Nevada, dove i locali caucus verranno organizzati per assegnare ai candidati in lizza i 36 delegati dello Stato vincolati al voto popolare.

L'ultimo sondaggio disponibile, realizzato dalla WPA Intelligence (istituto di ricerca non indipendente perché collegato al Partito repubblicano) tra martedì e giovedì su un campione limitato di poco più di 400 persone che hanno confermato la loro partecipazioni ai caucus della prossima settimana, vede favorito Bernie Sanders con il 25% delle preferenze.

Staccato di 7 punti, Joe Biden, secondo con il 18%, mentre al terzo posto è data la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, con il 13% dei consensi.

L'altro "riccone" in competizione oltre a Bloomberg, Tom Steyer, segue con l'11%, mentre l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, sembra aver perso l'abbrivio iniziale, ottenendo solo il 10% dei consensi, come l'altra senatrice Amy Klobuchar.

L'8% dei democratici intervistati ha dichiarato di essere indeciso. Inoltre, il margine di errore per questo sondaggio è stato indicato al 4,5%.Ulteriori oscillazioni potrebbero verificarsi dopo il dibattito del 19 febbraio che si terrà a Las Vegas.

In attesa di Bloomberg e del Super martedì del 3 marzo, dove sarà assegnato 1/3 del totale dei delegati, al momento Bernie Sanders sembra accreditarsi come il più credibile, tra quelli in lizza, per candidarsi come possibile sfidante di Trump all'appuntamento di novembre.