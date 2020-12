In diminuzione (anche se in aumento!), il numero di nuovi contagiati da SARS-CoV-2, anche se il numero è adesso di 19.350 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma con soli 182.100 tamponi effettuati, circa 52mila in più di ieri.

Diminuisce infatti al 10,62 (ieri 12,54) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 1.620.901.

Tra le regioni con il maggior numero di casi, la Lombardia 4.048 con 34.811 tamponi, seguita da Veneto (2.535), Lazio (1.669), Puglia (1.659), Piemonte (1.617), Emilia-Romagna (1.471), Campania (1.626) e Sicilia (1.399).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 779.945 (ieri erano 788.471). Tra i positivi, 3.663 (ieri erano 3.744) sono in cura presso le terapie intensive, 32.811 (ieri 33.187) sono ricoverati con sintomi e 743.471 (ieri erano 751.540) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 784.595 dai 757.507.

Oggi sono 785 i decessi, con il totale che sale a 56.361.



Di seguito la diretta della Conferenza stampa del 1 dicembre sull'analisi della situazione epidemiologica a cui hanno partecipato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.