14 e 15 Dicembre 2023, Pisa

Giunge al termine il percorso del Master di II° Livello in Medicina Termale e Idrologia Medica dell’Università di Pisa, diretto dal Prof. Marco Romanelli, Professore Ordinario di Dermatologia nell’ateneo toscano, e si conclude con la discussione delle tesi dei 28 nuovi medici termali preparatisi nel corso di questo biennio.

Uno straordinario successo per questo master, in grado di realizzare undici moduli itineranti tra le principali stazioni termali italiane, con relatori di spicco e nomi importanti del termalismo internazionale.

Dei 28 nuovi medici termali oltre 14 sono toscani, e hanno in media 35 anni d’età.

I medici termali in formazione hanno potuto lavorare a tesi di ricerca collegate proprio alle destinazioni termali visitate nel corso dei moduli, ponendo le basi per un aumento del lavoro decentrato di ricerca rispetto a queste destinazioni. Importanti, inoltre, le connessioni internazionali ottenute dal Master di Idrologia Medica: durante il corso del Master i coordinatori Prof. Fausto Bonsignori, Prof.ssa Manela Scaramuzzino e il Direttore Prof Romanelli si sono recati in visita all’Università di Costanza, in Romania, da cui proviene la Dr.ssa Olga Surdu, nuova presidente della World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, in questi giorni a Pisa proprio per la cerimonia delle tesi dei nuovi medici termali.

Non solo: alcuni dei medici in formazione, assieme alla faculty hanno ricevuto l’invito a partecipare al modulo di insegnamento del Master dell’Università di Monastir in Turchia, mentre molti dei medici in formazione avranno la possibilità di intervenire con comunicazioni e poster al 68° congresso AMIITTF (Associazione medica italiana di medicina termale) che si svolgerà a Fiuggi in aprile 2024.

Fondamentale, inoltre, il lavoro di consolidamento dei rapporti nel mondo della ricerca medica termale rispetto a Forst, il fondo per la ricerca e lo studio in ambito termale, collegato a Federterme, la Federazione Italiana delle Terme, che conta oltre 370 strutture associate in tutta Italia: il Presidente di Federterme Ing. Massimo Caputi presenzierà infatti alla cena di gala di domani sera 14 Dicembre a Pisa, in segno di apprezzamento dell’importante lavoro di formazione di medici termali, pedine fondamentali per la sopravvivenza del sistema e per la diffusione presso la popolazione dell’importanza di questa branca della medicina, spesso in grado con le proprie proposte terapeutiche di migliorare la vita di molti, afflitti da patologie croniche o comunque specifiche.

Un’ulteriore importante notizia per la prossima edizione del master è l’intitolazione del Master stesso al Prof. Eneo Mian, padre nobile della dermatologia italiana e del termalismo, che è stato anche Direttore di specializzazione in Idrologia Medica oltre alla specializzazione in Dermatologia presso l’Università di Pisa, da lui diretta per due decenni alla ribalta scientifica internazionale.

E sarà proprio il figlio del Prof Mian, il Dr. Maurizio Mian, ad annunciare questa importante iniziativa a Pisa, finalizzata proprio al sostegno di una attività così importante come quella del master pisano nel panorama nazionale della medicina termale e dermatologia, grazie al lavoro del Prof. Romanelli, che ha raccolto l’eredità del Prof Mian nella direzione della Dermatologia di Pisa, proseguendo la tradizione di caratura internazionale dell’attività scientifica e di ricerca del reparto.