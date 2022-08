Anche la Juventus non manca l'appuntamento con i tre punti alla prima di campionato, vincendo nel proprio stadio per 3-0 contro in modestissimo, rispetto alla scorsa stagione, Sassuolo.

Pertanto, la prima giornata di Serie A si conclude senza alcun risultato di parità, con dieci squsdre a 3 punti, tra cui tutte le favorite al titolo, e dieci rimaste a 0.

Il primo gol per i bianconeri arriva al 26' con il neoacquisto Di Maria che di sinistro supera Consigli con un pallonetto imprendibile, un gol tanto bello quanto fortunoso. Poco prima dell'intervallo, Vlahovic si procura un rigore che trasforma pojrtando la sua squadra sul 2-0. La terza rete arriva al 51' della ripresa ed a siglarla è ancora il centravanti serbo.

Il Sassuolo non è mai riuscito ad impensierire Perin. Raramente ha costruito azioni pericolose, e quando lo ha fatto le conclusioni sono state quasi dei passaggi al portiere.

Anche se la vittoria della Juventus è stata netta, non bisogna però dimenticare che la seconda rete è arrivata su un rigore causato da un evidente precedente fallo di Vlahovic, mentre la terza rete è un regalo del Sassuolo che in fase di ripartenza ha letetralmente consegnato la palla alla Juventus che non si è fatta pregare nel metterla in porta.

Da registrare già il primo infortunio muscolare per Di Maria, uscito anzitempo al 66'. IN giornata saranno resi noti i tempi di recupero.