I Panda di San Diego tornano in Cina

Per oltre vent'anni, lo zoo di San Diego ha fatto parte di una rete internazionale che aveva per scopo quello di salvare il Panda gigante, specie animale al tempo dichiarata in estinzione e adesso catalogata come "vulnerabile"

Numerosi i cuccioli nati nello zoo californiano, che hanno contribuito a ripopolare la specie che adesso, in Cina, conta circa 2mila esemplari.

Per questo motivo, lo zoo di San Diego, nelle prossime settimane dirà addio ai suoi due esemplari, Bai Yun - una femmina di 27 anni - e suo figlio di 6 anni, Xiao Liwu, che faranno ritorno nel paese di origine.

Lo scorso ottobre, Gao Gao, un esemplare maschio, era stato rimandato in Cina.

Questo caso ci fa credere che non sempre gli zoo possono essere considerati delle prigioni.