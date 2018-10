Ho sconfitto la Mafia "Io sono Vivo" di Maria Paterna, con la prefazione di Giommaria Monti e la collaborazione di Santino Di Matteo.

ll libro liberamente ispirato alla storia di Giuseppe Di Matteo, figlio di Santino ex mafioso e collaboratore di giustizia. Giuseppe fu rapito il 23 novembre 1993 su ordine di Giovanni Brusca con l’intento di tappare la bocca al padre, che aveva iniziato a collaborare.

Il ragazzo fu spostato in più prigioni fino all’ultima, un casolare bunker dove rimase per 180 lunghi giorni, fino alla sua uccisione.

Il racconto è come un puzzle composto da momenti freddi e agghiaccianti come numeri i numeri del disonore, come li definisce l’autrice.

93 anno di cattura,

12 i suoi anni,

23 il giorno del sequestro,

779 i giorni di prigionia,

11 il giorno dello scioglimento,

95 la fine dell’agonia.

L’autrice Maria Paterna cresciuta con due figure di riferimento come Falcone e Borsellino, conosciuti nell'ufficio del padre alla procura generale di Palermo, dove la famiglia si trasferì subito dopo l’uccisione del maresciallo Dalla Chiesa. Quell'incontro le segnò la vita, e da allora combatte ogni giorno contro quella macchia chiamata mafia, con ogni sua arma in suo possesso. È per questo che ha scelto di raccontare un fatto di cronaca così triste, cercando e trovando la collaborazione di Santino, che per la prima volta a volto scoperto si presenta come padre.

Il libro è un romanzo corale, dove a narrare non è mai una sola voce, ma una coscienza generale.

Dedicato a tutti quegli uomini di penna uccisi ammazzati per aver onorato e perseguito i valori di verità.

Al giornalista Marco Sacchi, amico di famiglia scomparso prematuramente e collaboratore alla sceneggiatura del film tratto dal romanzo.

Il desiderio di Maria è quello di cancellare quella macchia sulla Sicilia... smacchiatela, lustratela, è Casa Vostra.