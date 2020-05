Conferenza stampa congiunta, lunedì pomeriggio, di Angela Merkel e Emmanuel Macron, in cui i due leader di Germania e Francia hanno comunicato di aver raggiunto, tra loro, un'intesa per proporre un "recovery fund" europeo del valore di 500 miliardi di euro per aiutare i paesi dell'Unione che maggiormente abbiano risentito della crisi generata dall'emergenza coronavirus.

L'emissione del recovery fund è da considerare in aggiunta al pacchetto di prestiti già stanziati dal Consiglio europeo del valore di 540 miliardi di euro che entrerà in vigore dal 1 giugno.

La proposta odierna, ovviamente, dovrà passare al vaglio di tutti i 27 Stati membri.

Macron ha affermato che questo aiuto sarebbe costituito da "sovvenzioni", non da prestiti. E l'onorevole Merkel ha affermato che il costo potrebbe essere ripartito tra i budget futuri di tutti i Paesi dell'Ue.

Nell'occasione, entrambi i leader si sono rammaricati del fatto che i confinamenti dei vari Paesi europei, compresa la chiusura delle frontiere, non siano stati coordinati unitariamente.

«La proposta franco-tedesca (500 miliardi a fondo perduto) è un primo passo importante nella direzione auspicata dall'Italia. Ma per superare la crisi e aiutare imprese e famiglie serve ampliare il Recovery Fund. Fiduciosi in una proposta ambiziosa da parte della Commissione Ue»,

così il premier Conte ha commentato su Twitter l'iniziativa franco-tedesca.





The Franco-German proposal (500 billion of grants) is an important first step in the right direction along the lines intended by Italy. In order to overcome the crisis and help businesses and families we need an ambitious #RecoveryFund. We are confident in @EU_Commission proposal