Di Vincenzo Petrosino - Salerno -

Solo chi non ha conosciuto il Movimento 5stelle e gli uomini, almeno molti di lor , che ne facevano parte può raccontare le cose che si leggono oggi sui giornali.

Gli uomini del Movimento erano molti di coloro che sul sudore e il sacrificio degli attivisti di tutta Italia si sono seduti quali terminali di rete a Roma per poi diventare null’altro che "scadenti onorevoli".

Lasciamo stare le disquisizioni filosofiche , ma questi signori, hanno davvero ingannato tanta gent , non hanno mantenuto praticamente fede a nulla, hanno cambiato di tutto e di più. Hanno sistematicamente fatto di tutto per evitare che emergessero le vere teste pensanti che erano dietro di loro. Hanno perorato opere e cose che prima combattevano, in 10 anni non è cambiato nulla nella Terra dei fuochi, in Agrimonda, nel Sarno. Nulla è cambiato in Basilicata, nulla a Sarroch, nulla nel Sulcis, nulla a Taranto.... Ma vi rendete conto? A Salerno ancora che perorano aeroporto, stazioni ferroviarie, consumo del suolo... e vorrebbero anche essere nuovamente votati?

Questi signori… sì questi signori, si sono serviti dei tanti attivisti che giravano le città a vendere spillette e bandiere per sovvenzionarli e spesso con un "unico gazebo". Veri attivisti che spesso per ironia della sorte, esposti a querele, non sono neppure potuti andare a Roma e partecipare ad elezioni.

Insomma il Movimento 5 stelle non è né quello di Conte, né tantomeno quello di Di Maio.

Il Movimento cinque stelle era quello che "fu"…

Perché non ha funzionato? Principalmente perché erano troppi i ragazzi , magari pure laureati, ma ragazzi senza alcuna esperienza di vita… e di lavoro. Una volta arrivati a Roma hanno cercato in tutti i modi di mantenere la poltrona sotto le natiche, perché comoda, bella e gratuita.

Con la seconda legislatura la diciottesima, pur di mettere dentro gente, hanno fatto un casino enorme, hanno fatto salire sul carro di tutto (persone che avrebbero fatto tremare i polsi) e si sono viste le conseguenze.

La gente pensante ha capito cosa fossero realmente ed è andata via, altrove. Questo perché non ci si era rivolti agli attivisti ancora esistenti, ma a gente che con il M5s aveva poco o nulla a che fare .

Sorrido nel sentire che pian pian stanno uscendo fuori le verità, stanno emergendo gli animi veri...

I vecchi talebani? Solo fuffa… chiacchiere. Molti di loro credo che ad ottobre non potranno camminare per strada senza essere derisi e insultati, tanta è la rabbia e la delusione di molti.

Cosa tiene ancora? Forse il reddito di cittadinanza.

Conte? Penosa figura che cerca di mettere cerotti a ferite che sanguinano…

Grillo? vecchio, poco lucido e troppo tardi credo abbia capito gli errori fatti. Forse si è fidato troppo, specie dei campani che hanno semplicemente deluso e oserei dire "schifato tanti".

Cosa accade adesso? Non oso pensare a chi avrà il coraggio di mettersi nelle liste sperando in qualcosa.

Cosa dovrebbe accadere? Una completa distruzione del Movimento 5 stelle, già vicina ma non completa.

Solo dalle macerie o da "veri atti di umiltà" si potrebbe ricostruire qualcosa... in questo modo e come si vuole fare, credo sia solo "una perdita di tempo"... il Movimento cinque stelle non esiste più.





Questo è quanto avevo già scritto nel 2020...

fai.informazione.it/122ADAB7-9FC3-4426-B2C4-3778E4BAA7DD/I-turisti-per-caso-giunti-a-Roma-con-la-valigia-di-cartone-dov-e-finito-il-MoVimento-5-Stelle